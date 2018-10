L’Inter e Marotta potranno presto ufficializzare l’accordo: l’ex amministratore delegato della Juventus sta trattando la buonuscita con i bianconeri

In casa Inter tiene sempre banco la questione Marotta: la famiglia Zhang, infatti, vorrebbe arricchire il quadro dirigenziale, aggiungendo una pedina preziosa che è stata in grado prendere la Juventus e portarla a vincere 7 Scudetti di fila. Ormai il matrimonio tra le parti è destinato a celebrarsi: Gravina, neo presidente della Figc, ha capito che Marotta non guiderà il Club Italia, ma punta a restare in una società. L’unico ostacolo, per ora, rimane il contratto in essere con la Juventus da direttore generale, mentre non è un problema il suo ruolo da amministratore delegato. Giovedì, infatti, è in programma l’assemblea degli azionisti della Juventus, che decreterà l’uscita di scena di Marotta. Quanto alla sua posizione da dg, le parti stanno ancora discutendo sulla buonuscita: si tratta di circa 5,8 milioni di euro. L’Inter, quindi, resta in attesa, fiduciosa di poter ufficializzare l’arrivo del suo nuovo dirigente.