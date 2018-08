Inter, senza Modric la soluzione è interna: Nainggolan o Asamoah i prescelti

Un sostituto di Modric non esiste ma l’Inter rimarrà vigile sul mercato: Nainggolan o Asamaoh saranno le soluzioni interne

Uno come Modric in giro non c’è. O non è in vendita. Non a caso il croato è il miglior centrocampista del mondo e repliche più o meno fedeli non si trovano nel mercato estivo. Nuovo mister X per l’Inter? No. O almeno non arriverà in questo mercato. L’Inter rimane aggrappata al sogno Modric ma se non dovesse concretizzarsi non cercherà soluzioni last minute. L’opportunità di portare a Milano il croato è un’opportunità che va seguita anche a dispetto di sacrifici economici ma i dirigenti nerazzurri sono convinti che la rosa sia competitiva già così. Sia chiaro, non si tirerà giù la serranda prima del previsto (il 17 agosto) se ci saranno opportunità sul mercato verrano colte ma non ci sarà la corsa matta e disperatissima al centrocampista.

Il piano B in caso di naufragio della trattativa sarà la soluzione interna considerato che il modulo base della prima parte di stagione per Spalletti sarà il 4-2-3-1 con il posto “vacante” di fianco a Brozovic. Spalletti ripartirà sicuramente da Vecino e Gagliardini ma qualora i due non fossero affidabili sul lungo periodo (come è successo la scorsa stagione) Spalletti avrà quantomeno delle opzioni in più. La prima è Asamoah, preso per fare il terzino ma affidabile anche come mediano, la seconda è Nainggolan nel ruolo da centrocampista puro. Il Ninja dà il meglio di sé qualche metro più avanti ma un’esplosione di Lautaro Martinez in quel ruolo potrà relegare il Ninja a fianco a Brozovic.