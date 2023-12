Inter, serve una punta, ma non ci sono le risorse a gennaio

L’Inter avrebbe bisogno di dei rinforzi in attacco, ma al momento non sono i fondi per il calciomercato a gennaio

Il Corriere dello Sport porta alla un problema in casa Inter, che vorrebbe effettuare un intervento nella finestra di mercato di gennaio, ma i fondi scarseggiano. Sanchez e Arnautovic, infatti, non consentono a Thuram e Lautaro di riposare, dovendo spesso intervenire per cambiare le sorti dei match.

L’austriaco e il cileno sono arrivati su richiesta di Inzaghi, ma anche perchè erano due colpi non troppo esosi per le casse nerazzurre. Vista la situazione, sarebbe necessario un nuovo intervento sul mercato, con Taremi il primo nome della lista, ma al momento per il mercato di gennaio non ci sono risorse e la politica di Marotta e Ausilio è chiara: o prestiti gratuiti, o quest’inverno mercato bloccato.

