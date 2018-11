In campionato l’Inter sta volando e con il Genoa cerca la settima vittoria di fila: i 65mila di San Siro staranno vicini alla squadra con una grande sciarpata

L’Inter ha letteralmente svoltato in campionato, arrivando a 6 vittorie consecutive. Il pubblico ovviamente apprezza e lo dimostrano le costanti presenze a San Siro. In occasione del match interno, contro il Genoa, è prevista inoltre un’immensa sciarpata dei 65mila tifosi che saranno allo stadio. A darne l’annuncio è la stessa società nerazzurra che, sul proprio sito, ha invitato gli spettatori ad alzare le sciarpe quando scatterà l’inno dell’Inter: un modo per abbracciare e stare ancora più vicini ai propri beniamini che tanto bene stanno facendo in questo momento della stagione.