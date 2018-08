Luka Modric ha provato a liberarsi dal Real Madrid, ma Perez è stato irreversibile: solo un like tiene vive le speranze dell’Inter

Se queda. Resta. Così titolano i principali quotidiani sportivi spagnoli questa mattina. Il confronto, presunto, andato in scena negli uffici del Bernabeu tra Modric e Perez non è andato a buon fine, almeno per l’Inter. Il presidente galatico ritiene irricevibile la proposta nerazzurra da 15 milioni per il prestito più 35 per il riscatto per strappare il croato da Madrid. Perez e il suo braccio destro Sanchez hanno provato in tutti i modi a far cambiare idea al centrocampista che rimane fisso sulla sua idea. Vuole l’Inter. La sensazione è che Luka si è affezionato all’idea di raggiungere i suoi compagni e amici di Nazionale in nerazzurro. Non è stato un caso che quando Perisc ha invocato l’arrivo del 10 madridista su Instagram, quest’ultimo abbia risposto con un like. In un primo momento sembrava che la trattativa potesse incendiarsi da quell’indizio social ma con il passare delle ore quel gesto è parso quasi come un saluto di congedo visto che Modric sa che il Real ha allungato ad arte i tempi della risposta e la partenza di lunedì per Tallin per la Supercoppa Europea, segnerà quasi uno spartiacque per il futuro del croato.

Appare quasi beffardo lo sbarco dell’Inter di Spalletti a Madrid per disputare la partita contro l’Atletico. Anche Ausilio e Steven Zhang hanno accompagnato la squadra senza rilasciando dichiarazioni, limitandosi a sorridere. Altro non può fare l’Inter visto che dal giorno zero la trattativa è stata tutta nelle mani di Modric e dei suoi agenti. Ora che succederà? I nerazzurri non danno per chiusa la pratica Modric e nelle idee del club non c’è alcun piano B visto che non esiste un candidato all’altezza del croato. Le azioni societarie fanno credere che gli arrivi si concludano con Keita ma occhio agli affari last minute in questo pazzo calciomercato.