Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro: sirene estere sullo sfondo

L’Inter è intenzionata a trattenere in nerazzurro Lautaro Martinez e il giocatore ha espresso la volontà di restare a Milano. Si lavora al rinnovo del contratto ma attenzione alle sirene estere.

L’Inter sarebbe intenzionata ad offrire all’attaccante un contrattato da 4,5 milioni all’anno senza clausola rescissoria. Questa è la base, come riporta la Gazzetta dello Sport, per tenere il giocatore in nerazzurro. Dalla Spagna si fanno forti le pressioni dell’Atletico Madrid, squadra a cui nel 2018 l‘Inter soffiò il giocatore.