Inter, si pensa all’erede di Lukaku: sfida Zapata-Vlahovic. Le ultime

Calciomercato Inter: in caso di partenza di Lukaku direzione Chelsea, i nerazzurri potrebbero puntare su uno tra Zapata e Vlahovic

L’accelerazione del Chelsea per Lukaku mette in allarme l’Inter, che in caso di cessione del centravanti belga dovrà dare la caccia ad un nuovo bomber sul mercato da mettere a disposizione di Inzaghi.

Stando a Tuttosport, la prima alternativa nella lista di Marotta e Ausilio sarebbe Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina. Non sarà facile però convincere i viola e il patron Commisso, che chiede 60 milioni di euro per liberare il classe 2000. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe anche Duvan Zapata, profilo più navigato rispetto al giovane serbo. L’Atalanta per un assegno da 50 milioni sarebbe pronta a trattare l’eventuale cessione del colombiano.