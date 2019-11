Inter, il primo uomo insostituibile per Antonio Conte è Milan Skriniar: fino ad ora mai sostituto nella squadra di club e in Nazionale

L’uomo di ferro, l’uomo insostituibile per Antonio Conte. Milan Skriniar ha giocato più di tutti in questo inizio di stagione e non solo in Italia ma in tutta Europa e non solo con l’Inter ma anche in Nazionale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti lo slovacco ha disputato ben 21 gare da 90′ per un totale di 31,5 ore giocate.