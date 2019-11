Inter, senti Skriniar: «Dobbiamo vincere in Champions League»

Inter, Milan Skriniar parla dal ritiro della Nazionale della Slovacchia: ecco le parole del difensore sulla stagione dei nerazzurri

Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca. Il difensore dell’Inter non si arrende al secondo posto e crede che i nerazzurri possano ambire anche al passaggio del turno in Champions League. Ecco le sue parole riportate da FcInter1908.

SKRINIAR – «Restano ancora molte partite prima della fine della stagione. C’è soddisfazione nel club per quanto fatto in Serie A, ma dobbiamo vincere in Champions League».