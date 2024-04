Inter, Sommer: «L’obiettivo primario è vincere lo Scudetto»

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato della stagione sua e dei neroazzurri. Ecco le sue dichiarazioni

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato in occasione di un’intervista alla tv svizzera RSI Sport.

LONGEVITA’ – «La cosa più importante è che vivo bene. Faccio tutto quello che posso per il mio fisico e per rendere al meglio e mi diverto tanto giocare a calcio. Giocare ogni tre giorni e perfezionare le mie prestazioni è una grande sfida e ne ho bisogno. È una sfida che mi permette di perfomare sempre al meglio, il mio livello è anche merito delle attenzioni che riservo al calcio giorno dopo giorno»

TANTE PARTITE – «Quando giochi spesso, viaggi tanto, la pressione è sempre elevata e c’è tanta tensione. Questo può portare stanchezza, ma vale per tutti i giocatori di qualsiasi età. La cosa importante per me è staccare completamente dal mondo del pallone quando torno a casa. Ho bisogno materialmente di pensare ad altro, così da poter rifiatare e tornare il giorno dopo ad affrontare nuove sfide al massimo della motivazione»

NAZIONALE – «Affronteremo l’Europeo concentrati e rilassati, sappiamo che si riparte da zero con nuove avversarie. Dovremo dare il massimo ancora una volta. Nell’ultimo Europeo, dopo aver eliminato la Francia, siamo usciti con la Spagna, ma ci è mancato davvero poco per approdare alla semifinale. Molto dipende dallo stato di forma nel giorno della partita o anche da come si vive la partita stessa. Contro la Francia eravamo sotto 3-1 ma quando recuperi in quel mondo può succedere di tutto. Ma non funziona sempre, ci sono partite dove le cose non vanno»

FORZA DELL’INTER – «Sorpreso direi di no, anche perché nell’ultima stagione era arrivata in finale di Champions League. Si percepiva anche da fuori la qualità della squadra e la bravura di mister Inzaghi. Non vedevo l’ora di iniziare questa avventura, mi son detto: ‘Ok, arrivo in una squadra top italiana ed europea, una squadra unita che si conosce già benissimo’. Per un portiere è bellissimo arrivare in una realtà nuova e trovarla già così compatta e forte, è bellissimo essere all’Inter»

CHAMPIONS – «L’obiettivo primario è vincere lo Scudetto, nelle prossime settimane affronteremo partite molto difficili. Proveremo a fare il massimo dei punti ma nessuno ci farà regali, tutte le partite saranno complicate. Proveremo a stabilire qualche record, ma l’importante è vincere il titolo anche perché ancora nulla è deciso. Dobbiamo continuare a spingere».