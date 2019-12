Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Inter Spal 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte

4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro la linea della palla e Inter che fa girare la sfera in attesa del varco giusto

5′ Chance Lautaro – Indecisione della retroguardia ferrarese e per poco non ne approfittava Lautaro, vicino ad anticipare Berisha in uscita

14′ Chance Inter – Cross di Candreva e Vicari libera l’area con un colpo di testa prima dell’arrivo di Vecino. In seguito colpo di testa di Lautaro che termina alto sopra la traversa

16′ Gol Inter – Brozovic recupera palla nel cerchio di centrocampo e lancia Martinez in profondita: il Toro si porta ai limite dell’area e batte Berisha con un diagonale velenoso

22′ D’Ambrosio pericoloso – Calcio d’angolo per i nerazzurri con la palla che spiove sul secondo palo: D’Ambrosio prova il colpo di testa ma spedisce fuori

30′ Poche azioni – L’Inter si limita a fare la partita amministrando il vantaggio, Spal che prova a giocare in contropiede. Non ne beneficia lo spettacolo

33′ Tiro di Brozovic – Conclusione secca e potente del centrocampista che trova la respinta sicura di Berisha

41′ Raddoppio di Lautaro Martinez – Cross di Candreva e colpo di testa in mezzo all’are del Toro che sigla la sua doppietta personale

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Inter Spal 2-0: risultato e tabellino

Rete: 16′, 40 Martinez

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Lazaro; Lautaro, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Politano, Asamoah, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Agoumé, Biraghi, Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Valdifiori, Murgia, Reca; Kurtic; Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Floccari, Sala, Felipe, Paloschi, Salomon, Jankovic, Mastrilli. Allenatore: Leonardo Semplici.

ARBITRO: Irrati.