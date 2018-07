Spalletti dopo l’amichevole con il Chelsea sottolinea come il mercato sia ancora da completare e che servano alternative ai titolari

L’Inter ha pareggiato oggi contro il Chelsea nella International Champions League per 1 a 1. I nerazzurri rispondono al gol di Pedro nel primo tempo con la rete di Gagliardini. Per il tecnico Luciano Spalletti la partita ha regalato molti spunti positivi e parlando ai microfoni di Sky ha colto l’occasione per lanciare un messaggio alla società. L’allenatore ritiene che la squadra sia ancora da completare e che manchino alternative ai titolari in alcuni ruoli. Non per niente i nerazzurri stanno lavorando per ottenere il cartellino di Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Dagli ultimi rumors pare che la trattativa possa chiudersi lunedì sulla base di 22 milioni di euro. L’Inter monitora anche la situazione di Arturo Vidal, che pare non sia più ritenuto indispensabile dal Bayern Monaco.

«Abbiamo sofferto la superiore qualità tecnica e la velocità nel far viaggiare la palla. Poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose soprattutto nel secondo tempo. La partita l’abbiamo fatta. – ha detto Spalletti – Non abbiamo molti ricambi in questo momento e i giocatori sono sempre gli stessi. Ci mancano tre-quattro giocatori che devono tornare dalla nazionale. Mi sembra chiaro che il mercato sia da completare, stiamo lavorando per questo e ci siamo vicini». «Il nuovo terzino? Non ci sono problemi. – ha proseguito il tecnico – La società ha in testa un piano e bisogna aspettare, vedere se si riesce a metterlo in pratica. Quando ti entrano cose in mezzo, in un calcio così veloce e pericoloso nel veder sfumare giocatori che pensi di aver portato a casa, non c’è mai la certezza».