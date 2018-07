Accordo raggiunto con tra inter e Atletico Madrid. Vrsaljko lunedì a Milano e martedì le visite?

Sime Vrsaljko è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. Il terzino croato ha fatto di tutto per vestire nerazzurro e l’Atletico Madrid è disposto ad accontentare il suo calciatore. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato, questa la formula con la quale Piero Ausilio ha convinto i Colchoneros.

CIFRE– Inter e Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso comn diritto di riscatto. I nerazzurri sborseranno 5 milioni di euro subito e 15 milioni per l’eventuale riscatto il prossimo anno. Vrsaljko guadagnerà intorno i 2,5 milioni di euro per una durata contrattuale che dovrebbe essere di tre anni.

ARRIVO- Sime Vrsaljko potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di lunedì. Il terzino croato, sbloccato dall’Atletico Madrid che si è fiondato su Arias, potrebbe essere in Italia all’inizio della prossima settimana. Con l’arrivo lunedì del croato, è possibile che le visite mediche vengano già svolte nella giornata di martedì. Il numero di maglia prenotato è il 2.

DARMIAN- Con la trattativa ormai in fase di definizione tra Inter e Atletico Madrid per Vrsaljko, Matteo Darmian, alternativa al croato, potrebbe finire nel mirino del Napoli. La Juventus chiude al terzino, parola di Marotta il quale chiude all’arrivo del giocatore del Manchester United in bianconero.