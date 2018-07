Beppe Marotta commenta così la possibilità di un ritorno in Italia di Darmian…

A margine del sorteggio del calendario di Serie A tenutosi ieri a Milano presso gli studi Sky, Beppe Marotta, Amministratore Delegato della Juventus, ha parlato di mercato a 360 gradi.

Da Bonucci a Higuain, passando per Rugani e Darmian. Alle domande dei colleghi presenti in merito alla volontà di Bonucci di tornare alla Juventus, l’Amministratore Delegato bianconero ha glissato: «Siamo al completo». Mentre per quanto riguarda Gonzalo Higuain non sono arrivate offerte concrete in Corso Galileo Ferraris.

Nelle ultime ore Matteo Darmian apre alla possibilità di un ritorno in Italia con Inter e Juventus interessate. Il terzino del Manchester United potrebbe salutare Old Trafford. La Juventus ha seguito il giocatore con interesse e Beppe Marotta ha avuto dei contatti intensi con i Red Devils. Destinazione? Milano o Torino, dicono i rumors di mercato.

Ma l’Amministratore delegato bianconero spazza le voci e risponde così in esclusiva ai nostri microfoni: «Darmian è un giocatore che ci interessava per un periodo. Poi il Manchester United ha avuto pretese importanti che noi abbiamo valutato diversamente. Oggi -prosegue Marotta- un suo approdo in bianconero è un’ipotesi remota in quanto sugli esterni siamo al completo».

Dunque, Beppe Marotta da una notizia nella notizia. Se la Juventus è al completo sugli esterni vuol dire che Alex Sandro rimarrà in bianconero anche quest’anno. I bianconeri hanno altre priorità, soprattutto sfoltire la rosa. I nomi sono i soliti, ma occhio a possibili sorprese di agosto.

