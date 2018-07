Juve, parla Marotta: «Bonucci vuole tornare, ma ora siamo al completo»

Beppe Marotta ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Leonardo Bonucci: attualmente però il reparto difensivo è al completo

A margine della presentazione del calendario della nuova Serie A, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi sul mercato: «Ci siamo incontrato con Leonardo, il quale ha manifestato il pensiero di Bonucci di stima verso la Juventus. Io mi limito a dire che ho recepito da parte del Milan il desiderio di Bonucci di riavvicinarsi a quella che è stata la sua squadra per tanti anni. In questo momento però siamo al completo in quel reparto».

PARENTESI HIGUAIN – Chiosa di Marotta su Higuain:«Gonzalo è un giocatore importante per la Juventus, nel momento in cui è arrivato un campione come Ronaldo la concorrenza nel reparto è diventata sempre più elevata. Ci siamo quindi confrontati con il nostro giocatore che è un grande professionista e col suo entourage. Da parte nostra c’è grande rispetto per Higuain».