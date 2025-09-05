Inter e Locauto Group: rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026. Tutti i dettagli nella nota del club

L’Inter e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 sedi in tutta la Penisola, celebrano un traguardo importante: il decimo anno consecutivo di collaborazione. Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026, confermando Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner.

«FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 uffici in tutta Italia, celebrano il decimo anno di collaborazione, annunciando il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026».

L’accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro e rafforza il legame tra due realtà accomunate dai valori di innovazione, performance e lavoro di squadra.

«Siamo felici di annunciare il prolungamento della Partnership tra Inter e Locauto: dieci anni di collaborazione rappresentano un traguardo significativo, frutto di un percorso basato su fiducia reciproca, valori condivisi e una visione comune. Questo rinnovo consolida ulteriormente un legame che, nel corso degli anni, si è tradotto in progetti concreti e iniziative di valore per i nostri tifosi, che saranno protagonisti anche in questa nuova stagione con attivazioni volte a celebrare insieme questo importante traguardo» – Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer

«Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con FC Internazionale Milano, con cui condividiamo una visione innovativa, una forte identità e una comune passione per lo sport, fondato su valori come il gioco di squadra, l’impegno e la determinazione. In questi dieci anni abbiamo condiviso sfide e risultati, rafforzando il nostro legame, e quello di coloro che ogni giorno scelgono Locauto, con il mondo dello sport» – Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group

La collaborazione mira ancora una volta a valorizzare la visibilità e il posizionamento del brand Locauto, grazie alla presenza sui LED a bordocampo in tutte le partite casalinghe di Serie A dei nerazzurri a San Siro.

«Locauto celebra questo importante anniversario rinnovando l’impegno verso il Club e i suoi tifosi: nel corso della stagione 2025/26 i fan nerazzurri avranno infatti accesso a una speciale scontistica sul noleggio di auto e van sul territorio italiano.»