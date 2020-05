Inter, sprint per Tonali: possibile inserimento di Esposito o Pinamonti nell’affare

L’Inter vuole Sandro Tonali e dopo la cessione di Icardi starebbe preparando l’affondo per far cadere il muro di Cellino

L’Inter vuole Sandro Tonali. Il club nerazzurro, dopo la cessione di Icardi al Paris Saint Germain, ha la liquidità necessaria per portarsi a casa uno dei talenti più luminosi in Italia. Cellino continua a chiedere 50 milioni per il suo gioiellino ma Marotta sta studiando la strategia giusta per aggirare le esose richieste del presidente delle Rondinelle.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la prima soluzione è aggiungere al cash e ai bonus anche il prestito di Sebastiano Esposito, per cui c’è già la fila tra le piccole di A e club ambiziosi di B. La seconda ipotesi, è inserire nell’affare il cartellino di Andrea Pinamonti, su cui l’Inter ha un diritto di recompra dal Genoa. Un’operazione da circa 40 milioni complessivi tra contropartita tecnica di valore – e di possibile incasso futuro per il Brescia -, parte fissa e bonus.

In tutto questo bisogna registrare l’uscita pubblica di Ausilio che ha sicuramente fatto piacere al giocatore, anche perché in queste trattative – lunghe e complicate – c’è sempre il timore di esporsi troppo. E invece stavolta i pensieri di Ausilio sembravano quasi carezze, un modo per rassicurare Tonali e fargli capire l’intenzione di andare fino in fondo.