Inter su Pinamonti: si pensa a uno scambio con il Genoa

L’Inter vuole Pinamonti a gennaio: offerto Politano al Genoa. Fredda risposta del club di Preziosi

L’Inter non molla la presa su Andrea Pinamonti e ne sogna il ritorno durante il mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Il club nerazzurro ha offerto ai rossoblù Matteo Politano, che non sta trovando spazio con Antonio Conte. Fredda la risposta del club di Enrico Preziosi, che non vorrebbe privarsi di Pinamonti dopo l’infortunio patito in nazionale da Christian Kouamé.