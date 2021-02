Sarà ancora Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. Ecco dove lo impiegherà Conte

Come contro la Juventus in Coppa Italia, sarà Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. A segnalarlo è Gazzetta dello Sport.

Nel giorno del suo 29esimo compleanno, il danese trova nuovamente una maglia da titolare. Agirà da mezz’ala con Marcelo Brozovic in cabina di regia nel ruolo di mediano.