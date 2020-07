Oggi l’Inter sfiderà il Brescia di Sandro Tonali, obiettivo di mercato dei nerazzurri per la prossima stagione

Secondo La Gazzetta dello Sport questa sera sarà l’ultima volta che l’Inter e Sandro Tonali si incroceranno da avversari. La dirigenza ha in tasca un assegno da 30 milioni più 5 di bonus (Cellino continua a chiederne 50 al momento) che tirerà fuori al momento giusto. Oggi Tonali sfiderà soprattutto Nicolò Barella, con il quale ha giocato una partita insieme in Nazionale: il sardo è una colonna dell’Inter e della Nazionale e il lodigiano vuole percorrere in fretta gli stessi passi.

Marotta e Ausilio vorrebbero portare Tonali all’Inter con le stesse modalità usate per Barella e creare il nucleo di giovani forti italiani tanto voluto da Suning.