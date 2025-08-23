Inter Torino, Asllani verso il forfait alla prima dei granata: il motivo 

Inter Torino di Serie A si avvicina, il centrocampista dei granata Kristjan Asllani non dovrebbe far parte della partita, il motivo e la situazione

L’attesa è terminata, dopo settimane – lunghissime – vissute tra rumors di mercato e voci di trattative, ecco che finalmente a parlare sarà nuovamente il campo da calcio. Oggi pomeriggio infatti, la Serie A aprirà i battenti, tagliando ufficialmente il nastro della prima giornata della stagione targata 2025-2026. Nel palinsesto offerto dal massimo campionato italiano per l’occasione, uno dei match di maggiore interesse è senz’ombra di dubbio Inter Torino.

Lunedì 25 settembre alle ore 20e45, i ragazzi allenati da Cristian Chivu ospiteranno quelli seguiti da Marco Baroni. La location, manco a dirlo, lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Due compagini, quella nerazzurra e quella granata, che in estate hanno subito un importante progetto di restyling delle rispettive rose, a cominciare – naturalmente – dai due allenatori che tra poco più di 48 ore siederanno in panchina.

Kristjan #Asllani è arrivato allo Stadio Filadelfia per la firma sul contratto che lo legherà al #Torino. Ecco il centrocampista ex #Inter nel centro sportivo granata. Questo pomeriggio il giocatore ha superato le visite mediche di rito.@LorenzoBosca pic.twitter.com/boeHZFFSbU — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 21, 2025

Eppure, proprio a proposito di novità e operazioni, la dirigenza meneghina e quella sabauda sono reduci da un altro tipo d’incontro. In settimana il club di Beppe Marotta e quello di Urbano Cairo hanno ufficializzato il passaggio di Kristjan Asllani dalle sponde dei Navigli a quelle del fiume Po. Il centrocampista albanese si è trasferito al Torino con la formula del prestito oneroso fissato a 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto intorno agli 11. Il classe 2002 ha fatto tappa all’ombra della Mole già lo scorso giovedì, dove – come da programma – ha svolto (e superato) le visite mediche di rito con i granata.

Insomma, ironia del destino Asllani alla sua prima apparizione col Toro potrebbe incontrare proprio la sua ex squadra. Già, ‘potrebbe’, giacché anche in questo caso il condizionale si rivela un fedele alleato. Ad oggi l’ufficialità del passaggio in granata dell’atleta non è ancora arrivata, ergo le possibilità di vederlo già in campo lunedì sembrano minime. Anzi, come riportato dal portale ToroZone stamane i lombardi non avrebbero ancora inviato agli omologhi granata i documenti necessari per tesserare il giocatore. A scanso di equivoci, per godere di ulteriori certezze – in un senso o nell’altro – bisognerà dunque aspettare ancora alcune ore. Poi a parlare sarà solo il campo, poi sarà il momento di Inter Torino.