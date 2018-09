Inter-Tottenham, febbre interista: venduti 60.000 biglietti

Cresce l’attesa per il ritorno in Champions League dei nerazzurri. Già polverizzati 60mila biglietti per Inter-Tottenham

Aumenta l’attesa in casa Inter per il ritorno in Champions League. L’urna di Montecarlo non è stata benevola ma ha regalato grandi sfide, tutte da vivere. I nerazzurri sono finiti nel girone della morte con Barcellona, Tottenham e Psv ma, partendo dalla quarta fascia, non si poteva pretendere molto. L’Inter però non si abbatte e vuole provare a sorprendere. C’è già grande attesa per Inter-Tottenham.

Sono più di 60mila i biglietti venduti per l’esordio interno in Champions League previsto per il prossimo 18 settembre, nonostante il nuovo e insolito orario (fischio d’inizio alle 18.55). La società è stata ‘costretta’ ad aprire il terzo anello: gli altri settori sono quasi tutti sold out. I nerazzurri puntano a staccare almeno 70mila tagliandi e grazie ai mini abbonamenti anche le partite contro Barcellona e Psv avranno sicuramente il pubblico delle grandissime occasioni.