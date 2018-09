Inter-Tottenham, le parole di Mauricio Pochettino in vista della gara di Champions League in programma domani a San Siro

Meno di ventiquattro ore a Inter-Tottenham, gara di Champions League in programma domani alle ore 18,55. L’allenatore della squadra londinese, Mauricio Pochettino, è intervenuto in conferenza stampa presentando così la gara: «Per domani saranno indisponibili Lloris, Dele Alli e Sissoko, sono rimasti a Londra come Nkoudou, Alderweireld e Trippier, questi ultimi due per decisione tecnica. Favoriti? Non credo, l’Inter è una squadra con tanta storia, hanno giocatori e un allenatore molto forti. In questo girone non credo che ci sia un favorito. Domai sarà una sfida tra due squadre che attraversano un momento complesso. Ci vorrà fame esperienza e intelligenza per fare bene. Kane? Ultimamente i risultati non son stati dei migliori, ma il problema è collettivo, capita il periodo in cui non si vincono le partite». Pochettino ha poi proseguito su Spalletti e gli avversari: «E’ un grande allenatore, con una carriera incredibile, è uno dei migliori al mondo. E’ bello poterlo affrontare. L’Inter ha grandi giocatori come Icardi, Keita, Perisic, Nainggolan, Candreva, è una grande squadra».