Vigilia di Inter-Tottenham, prima giornata della fase a gironi di Champions League: ecco le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti

Dopo il ko col Parma, l’Inter cerca riscatto già da domani: appuntamento in Champions League contro il Tottenham. Ecco le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: «Queste sono gare che danno moltissimo, capita a proposito per il momento che stiamo attraversando: la Champions è una di quelle competizioni che non baratteresti per niente al mondo, io l’ho vissuta e non puoi più farne a meno, è la Disney del football». Sul momento della squadra: «Non siamo confusi, sappiamo cosa dobbiamo fare: non vedo confusione guardando i numeri, non abbiamo comandato come volevamo e non siamo riusciti a segnare, questo finisce per infondere timore. I calciatori vogliono sentire rumori e suoni, entriamo in un mondo particolarmente bello e non possiamo che essere pronti».

Prosegue Luciano Spalletti: «Sappiamo che c’è da mettere qualcosa in più, ci aspetta una gara da sogno. Meno pressioni partendo da sfavoriti? Spero che la determinazione e la curiosità diano forza ai miei calciatori, è una partita che può farci sterzare». Su Harry Kane: «Ha numeri da attaccante forte, il Tottenham si appoggia su di lui ed è bravo a trovare i calciatori che gli ruotano attorno con le sponde». Infine, sul dubbio difesa a tre o difesa a quattro: «Abbiamo sempre giocato con la difesa a quattro, ma abbiamo anche costruito sulla retroguardia a tre: dipende dall’avversario».