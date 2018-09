Vecino alla vigilia di Inter-Tottenham lancia il guanto di sfida agli inglesi e sottolinea come la storia del club imponga di giocare senza paura

Domani sarà una giornata importante per i tifosi nerazzurri e giocatori come Mauro Icardi, che non ha mai affrontato una gara di Champions League con la maglia dell’Inter. La formazione guidata da Luciano Spalletti affronterà il Tottenham nella massima competizione europea dopo essere stata lontana per anni dai grandi palcoscenici internazionali. Matias Vecino ha parlato durante la classica conferenza stampa della vigilia ed è sembrato fiducioso in merito alla prestazione della squadra contro gli inglesi, sottolineando come la storia del club imponga di giocare al meglio delle proprie possibilità senza nessuna paura nei confronti di un avversario sulla carta superiore.

«Ci manca la continuità. Fatto bene solo a tratti. Le occasioni non sono mancate, ma il tatticismo italiano chiede altro. L’Inter è un club con troppa storia per temere gli avversari. Possiamo fare bene», ha detto Vecino. Nel pomeriggio il tecnico degli Sprurs Pochettino ha dichiarato che la sua squadra è leggermente favorita ma per l’uruguaiano l’opinione del tecnico argentino non sembra avere grande valore.