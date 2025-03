Inter Udinese: Inzaghi ha la possibilità di un ulteriore allungo. Cosa hanno fatto i nerazzurri dopo le soste nazionali? Il bilancio è questo

Inter Udinese: Simone Inzaghi ha la possibilità di scappare. Cosa hanno fatto i nerazzurri dopo le soste nazionali? Le ultime

Inter–Udinese sarà la gara che vedrà i nerazzurri impegnati in casa immediatamente dopo la sosta. Una novità per quest’anno, precedentemente dopo le pause nazionali la squadra di Simone Inzaghi era stata chiamata a riprendere il filo del discorso lontano da San Siro. L’occasione per un ulteriore allungo in classifica c’è, dato che il Napoli ospiterà un Milan ancora in corsa per l’Europa, se non addirittura all’ultimo passaggio decisivo per poter nutrire speranze di un ingresso nella prossima Champions League.

Come si è comportata l’Inter nelle precedenti occasioni di ripresa del campionato? Il bilancio è di due vittorie e un pareggio. A Monza i nerazzurri non riuscirono a fare bittino pieno. Vedendo l’evoluzione del torneo della squadra brianzola sono due punti mancanti che pesano. Importanti invece gli exploit all’Olimpico con la Roma e al Bentegodi con il Verona. Vedremo cosa succederà al prossimo weekend e quali giocatori rientrati dagli impegni delle nazionali saranno abili e arruolabili.