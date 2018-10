Inter, Vecino suona la carica: «Stasera conta vincere»

Matias Vecino crede nelle possibilità dell’Inter contro il Barcellona: «I tre punti sarebbero la cosa migliore per noi».

C’è grande attesa per la sfida fra Barcellona e Inter nel prestigioso palcoscenico del Camp Nou per la 3ª giornata del Gruppo B di Champions League. I nerazzurri comandano il girone a pari merito con i blaugrana, che al momento hanno però una differenza reti favorevole. Un risultato positivo in casa dei catalani sarebbe molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi, e Matias Vecino, intervenuto prima del fischio d’inizio ai microfoni di “Inter Tv”, sembra credere nelle possibilità della squadra di Spalletti.

«Stasera i tre punti sarebbero la cosa migliore per noi. – ha sottolineato il centrocampista uruguayano – Non importa se io faccio gol o servo un assist, stasera conta vincere». I nerazzurri sognano un’altra magica serata dopo quella del derby, vinto nei minuti di recupero. «Il mister ha preparato questa partita nel modo giusto – ha assicurato Vecino – dovremo essere concentrati altrimenti con avversari di questo calibro paghi. Loro sono forti, dovremo fare il nostro gioco e non subire troppo la partita». Vecino ha quindi tenuto a porre l’accento sul recupero di Brozovic in mediana. «Abbiamo bisogno di Marcelo in mezzo al campo, – ha dichiarato il centrocampista dell’Inter – per noi è un giocatore importante e per fortuna ha recuperato e stasera ci sarà regolarmente».

BARCELLONA-INTER: LE FORMAZIONI UFFICIALI