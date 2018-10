Barcellona-Inter 1-0: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

Barcellona-Inter, gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Barcellona e Inter si affronteranno questa sera nella terza giornata di Champions League. Entrambe le squadre sono appaiate a 6 punti in testa alla classifica e nel doppio confronto di questa e della prossima giornata, si giocheranno la testa del girone. Attenzione però a Tottenham e e PSV che pur essendo a 0 punti classifica, cercheranno di dare filo da torcere alle due squadre davanti, soprattutto all’Inter che parte da sfavorito nel doppio confronto con i blaugrana.

L’Inter arriva alla sfida di questa sera da un ottimo momento tra Campionato e Champions inaugurato dalla vittoria all’ultimo minuto da Vecino contro il Tottenham lo scorso 18 settembre. Dall’altra parte, il Barcellona non arriva da un buon periodo. Per i blaugrana, a parte l’ultima vittoria in casa contro il Siviglia, ha ottenuto 3 pareggi e una sconfitta.

Barcellona-Inter 1-0: tabellino

MARCATORI: 32′ pt Rafinha (B)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Rafinha. Allenatore: Ernesto Valverde

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Borja Valero, Candreva, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

ARBITRO: Ovidiu Haţegan (ROU)

NOTE:

Barcellona-Inter: diretta live e sintesi

34′ – Posizione di offside per Suarez

32′ – Suarez fa partire dalla destra un cross preciso in area che trova un Rafinha che sbuca e calcia in porta! Il Barcellona va sull’1-0! Male Skriniar che non mura e si perde completamente l’attaccante blaugrana

32′ – GOOL DEL BARCELLONA CON RAFINHA!

30′ – Ancora un’altra bella chiusura di Asamoah in difesa!

29′ – Ci arriva Lenglet di testa sul secondo palo, ma commette fallo sul difensore dell’Inter

29′ – Corner per il Barcellona: Candreva spazza in angolo

28′ – OCCASIONE BARCA! Bell’azione dei catalani che arrivano alla conclusione con Rafinha! Ma bene Handanovic che si da trovare preparato

25′ – ICARDI! Si fa strada con un bel dribbling nella difesa avversaria, ma scivola su se stesso e cade in area di rigore. Bell’occasione per l’Inter!

25′ – Gran break di Vecino che serve Icardi dal limite, ma l’argentino non calcia subito in porta e viene murato!

23′ – Fuorigioco di Suarez: l’attaccante uruguayano viene pescato in fuorioco

22′ – Asamoah spazza un tiro pericoloso! Ottima fase difensiva del nerazzurro che evita una potenziale occasione da rete

21′ – Rafinha calcia in porta! Servito da Suarez, l’attaccante del Barca tira in porta, ma debolmente e il pallone viene fermato da Handanovic senza troppi problemi

20′ – Tocco di mano di Brozovic in mezzo al campo: l’arbitro fischia il fallo e la punizione per i blaugrana

18′ – OCCASIONE BARCELLONA! Handanovic fa una parata miracolosa! Sugli sviluppi del corner arriva un colpo di testa da parte di Lenglet che per poco non insacca in porta!

16′ – OCCASIONE INTER! Preciso passaggio in area ricevuto da Perisic che calcia in porta! Il tiro però pecca di precisione e termina alto sopra la traversa

15′ – Arthur tenta il passaggio a Suarez, ma non aggancia!

12′ – Coutinho prova il destro a giro dalla sua posizione preferita! Ma il tiro finisce alto sulla traversa

10′ – Spazza bene la difesa dell’Inter

10′ – Rafinha decide di velocizzare e batte corto il corner

10′ – Sergi Roberto cerca la testa di un compagno su un bel cross, ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo! Corner

9′ – La difesa allontana il pericolo sul corner di Candreva

8′ – Icardi ci prova con un tiro piazzato: controlla la palla, guarda la porta e spara dal limite! Il pallone va in corner

6′ – Perisic atterra Rafinha vicino la bandierina. L’attaccante dell’Inter si scusa

5′ – Fallo in attacco per Suarez. Ovidiu fischia l’irregolarità

4′ – Posizione irregolare di Jordi Alba: l’arbitro ferma il gioco

3′ – Ci prova Perisic dalla distanza cercando di sfruttare Ter Stegen fuori dalla porta. Il pallone termina largo sulla destra

1′ – SI INIZIA! Incomincia la sfida tra Barcellona e Inter!

Barcellona-Inter: formazioni ufficiali

Una la novità nel Barcellona che scenderà in campo con Rafinha al posto di Dembélé nel tridente d’attacco completato da Coutinho e Suarez. Tutto confermato per il resto. E’ arrivata da poco l’ufficialità della formazione dell’Inter. Diverse le novità, soprattutto nel reparto difensivo dove ci saranno D’Ambrosio e Miranda al posto di Vrsaljko e De Vrij. Tutto confermato nei restanti reparti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Rafinha. Allenatore: Ernesto Valverde

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Borja Valero, Candreva, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Barcellona-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Valverde dovrà fare a meno di Messi per la sfida di questa sera contro l’Inter. Per l’attaccante argentino grave infortunio al braccio subito nella sfida di Liga contro il Siviglia. Ma non sarà l’unico assente della serata. Nei blaugrana non ci saranno nemmeno Vermaelen e Umtiti per un problema al bicipite femorale.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Artur, Rakitić; Coutinho, Suárez, Dembélé. Allenatore: Ernesto Valverde

Anche Spalletti dovrà fare a meno di un elemento fondamentale nell’11 titolare. Sarà infatti indisponibile Nainggolan per un problema alla caviglia, rimediato nel Derby contro il Milan. Nel reparto avanzato restano in dubbio Brozovic e Perisic che partiranno dalla panchina.

INTER (4-2-3-1): Handanovič; Vrsaljko, De Vrij, Škriniar, Asamoah; Vecino, Brozović; Candreva, Borja Valero, Perišić; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Barcellona-Inter: i precedenti del match

Barcellona e Inter si son già affrontate 5 volte nel corso della loro storia con un risultato complessivo che vede in vantaggio i catalani per 4 vittorie ad 1. La prima sfida si è giocata il 7 maggio del 1959 nelle qualificazioni della Coppa delle Fiere e ha visto vincere i catalani per 4-0. L’ultima partita risale invece al 28 aprile del 2010 nella semifinale di ritorno di Champions League. La vittoria dei blaugrana per 1-0 basterà all’Inter per andare in finale dove conquisterà la terza Champions della sua storia.

Nei 5 incontri tra le due squadre, l’Inter ha segnato solamente 2 reti e tutte nell’unica vittoria dei nerazzurri in terra spagnola il 14 gennaio del 1970.

Barcellona-Inter: l’arbitro del match

A dirigere la sfida del Camp Nou tra Barcellona e Inter sarà il rumeno Ovidiu Haţegan. Per l’arbitro di Arad, si tratta della seconda partita di Champions di quest’anno dopo quella tra CSKA Mosca e Real Madrid dello scorso 2 ottobre. Il direttore di gara classe ‘80 sarà affiancato dagli assistenti Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe. Tra gli addizionali troviamo Radu Petrescu e Sebastian Colţescu, mentre al quarto uomo Radu Ghinguleac.

L’arbitro rumeno ha già incontrato il Barcellona in due occasione. Parliamo della sfida dell’anno scorso tra Sporting Lisbona e Barcellona del 27 settembre del 2017, vinta dai bluagrana per 1-0. Ma anche della partita vinta dai catalani per 7-0 contro il Celtic il 13 settembre 2016. Non si riscontra nessun precedente invece con l’Inter.

Barcellona-Inter Streaming: dove vederla in tv

Barcellona-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su quelle di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.