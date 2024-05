Borussia Dortmund, Terzic: «PSG OSSESSIONATO dalla Champions da dieci anni, per batterli...»

Le parole di Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista della partita contro il PSG

Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG.

PSG – «Dopo la sconfitta in casa loro nei gironi eravamo delusi perché avevamo creato troppe poche occasioni da gol. Il ritorno è già stato invece una partita completamente diversa. Ora siamo pronti ad affrontare nuovamente questo ostacolo. Loro hanno un allenatore dalle qualità eccezionali come Luis Enrique e il loro progetto gli impone di vincere la Champions League da quasi dieci anni. Attualmente sono al picco della loro forma, quindi sarà una sfida difficile. La cosa buona di questo tipo di partite è che però si possono vincere».

OBIETTIVO – «Vogliamo chiaramente guadagnare un piccolo vantaggio per il ritorno. Per coronare il nostro sogno di tornare in finale dobbiamo ricordarci però che è una partita da 180 minuti».

INFORTUNATI – «Malen e Haller sono tornati ad allenarsi in gruppo e ci aspettiamo di averli a disposizione domani. Lo stesso vale anche per Sabitzer, Emre Can e Maatsen che hanno recuperato dai loro problemi fisici. Sono contento soprattutto per Sabitzer perché è un giocatore fondamentale per noi. Bansebaini e Duranville invece non ci saranno».