Le ultime sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini, calciatori della Roma, in vista del Bayer Leverkusen

Arrivano novità importanti sugli infortunati in casa Roma per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Romelu Lukaku e Chris Smalling sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo e si candidano per una maglia da titolare.

Brutte notizie invece per Lorenzo Pellegrini che ha accusato un affaticamento muscolare. Al momento la sua presenza non è in dubbio, ma sarà decisiva la rifinitura di domani.