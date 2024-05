Fiorentina Napoli, Di Lorenzo ESCLUSO: ecco il motivo della sua ASSENZA

Giovanni Di Lorenzo non partirà nemmeno dalla panchina nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Ecco il motivo

Giovanni Di Lorenzo, capitano e difensore del Napoli, non giocherà la sfida contro la Fiorentina. Al Franchi il giocatore siederà direttamente in tribuna dato che non risulta nemmeno tra le riserve. A comunicare il motivo è la società partenopea.

ASSENZA – «Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per il match. Il Capitano azzurro ha accusato una gastroenterite acuta nel primo pomeriggio»