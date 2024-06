MOVIOLA Italia Albania, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Italia Albania, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Spagna e Croazia, valido per la prima giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Felix Zwayer.

L’EPISODIO CHIAVE

18- GOL ITALIA – in occasione del gol di Barella interviene il VAR per controllare un contatto tra Dimarco e un difensore albanese che conferma la regolarità del gol.

51′ – Doppio giallo a Calafiori e Broja: per il difensore azzurro per una trattenuta ripetuta all’attaccante, che invece viene ammonito per la sbracciata per liberarsi.