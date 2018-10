Inter, Zamorano: «I nerazzurri adesso sanno di poter vincere»

Zamorano ha analizzato il momento dei nerazzurri e ha elogiato il rapporto tra Spalletti e i suoi giocatori

«Questa Inter adesso sa di poter vincere. La notte del derby c’era una sensazione chiarissima, la respiravi: l’Inter avrebbe vinto», con queste parole Zamorano racconta a La Gazzetta dello Sport le sue impressioni sui nerazzurri. L’ex attaccante del Cile ha poi aggiunto: «Tra Spalletti e i giocatori c’è una relazione fatta di coraggio: da una parte il tecnico deve scegliere chi mandare in panchina, anche tra giocatori forti, ma non titolari; dall’altra i giocatori rispettano le sue decisioni e mettono l’Inter davanti a tutto». In chiusura si è poi soffermato sulla sfida alla Juve: «L’Inter ha il dovere di credere di poter dare fastidio ai bianconeri».