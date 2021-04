Inter, Zhang atteso in Italia: prima lo Scudetto poi i rinnovi

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è atteso in Italia nei prossimi giorni. I dettagli

Come riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter è atteso in Italia nei prossimi giorni così da poter essere vicino alla squadra nel momento in cui ci sarà da festeggiare la vittoria dello Scudetto.

Una volta a Milano, Zhang affronterà anche il tema dei rinnovo di contratto. Lautaro Martinez ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) Bastoni dovrebbe allungare il suo accordo sino al 2024 con adeguamento salariale e infine Niccolò Barella, l’uomo che nei piani della dirigenza sarà il nuovo capitano dell’Inter.