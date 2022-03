Inzaghi: «Risultato dell’andata penalizzante. Serve un gol nel primo tempo». Le parole del tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Inter.

LIVERPOOL – «Nella partita d’andata il risultato è stato penalizzante rispetto a quello che si è visto sul campo. Ci aspetta una partita difficile con una delle squadre più forti d’Europa, ma andremo lì con grandi motivazioni. Trovare un gol nel primo tempo sarebbe fondamentale. Il Liverpool è la squadra più forte d’Europa insieme a Bayern Monaco e Manchester City. Sarà una bellissima e sarà ancora più difficile giocare nel loro stadio».

SALERNITANA – «Quella di venerdì non era una partita semplice. La vittoria ci voleva, era importante soprattutto per una questione di testa. Adesso siamo pronti per questa grande sfida».

INTER IN EUROPA – «La società bramava il passaggio agli ottavi da tanti anni, ce lo siamo meritati. Un po’ di sfortuna al sorteggio ma sapevamo di poter incontrare un avversario ostico in qualità di secondi del girone. Stiamo affrontando un percorso di crescita, queste partite aiutano a maturare sia per l’allenatore che per i singoli calciatori».