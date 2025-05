Inzaghi Inter, arriva la clamorosa rivelazione di Sportitalia: tanti i club interessati! Il nerazzurri hanno però piano

Inzaghi Inter, c’è la clamorosa rivelazione di Sportitalia: diversi i club interessati a lui! Il nerazzurri hanno però piano per blindarlo

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari ha analizzato il futuro di Simone Inzaghi, sottolineando la straordinaria crescita della sua Inter. Sotto la guida del tecnico, i nerazzurri hanno raggiunto la loro seconda finale di Champions League in tre stagioni, consolidando il loro status a livello internazionale. Inzaghi continua a suscitare grande interesse da parte di club di tutto il mondo, ma la dirigenza interista non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. Al contrario, il club è pronto a offrirgli un rinnovo contrattuale al termine della stagione, confermando così la fiducia nel suo lavoro e nella sua visione per il futuro della squadra.

INZAGHI INTER – «Il campo ha dato il suo responso, ed ha ancora una volta parlato in favore di Simone Inzaghi. Segno che le critiche preventive che avevano contraddistinto le ultime settimane, da Pasqua in poi, avevano sostanza che poco riguardava il lavoro del tecnico nerazzurro, capace di qualificarsi per la seconda volta nel giro di tre anni alla finale di Champions League. Chiaro che alzare o meno il trofeo farebbe tutta la differenza del Mondo, a livello di percezione mediatica nel nostro paese, ma è altrettanto evidente che in giro per il globo la pensino diversamente.

Soprattutto in considerazione dei ponti d’oro che dall’Arabia Saudita sarebbero pronti a costruire al tecnico piacentino, ed all’apprezzamento ormai conclamato da parte dei top club di Premier League. Discorsi che ad ogni modo non hanno mai intaccato la fiducia reciproca tra lo stesso Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, che ben conscia del valore del suo tecnico lo blinderà con un nuovo contratto al termine della stagione. Per di più con il gruzzolo da quasi 140 milioni di euro retaggio dell’esperienza nella massima competizione continentale che promette anche per l’allenatore dell’Inter di vivere un’estate da protagonisti sul mercato e senza patemi d’animo».