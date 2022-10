Inzaghi Inter, la posizione del tecnico dopo il ko con la Roma: Barcellona decisivo?

L’Inter valuta il da farsi con il tecnico, ma non dovrebbero esserci scossoni prima della gara contro il Barcellona

Gianluca Di Marzio ha spiegato a Sky Sport come stanno le cose per Inzaghi sulla panchina dell’Inter:

POSIZIONE – «Sarà sicuramente sotto osservazione, ma non sono in grado in questo momento di dire se col Barcellona sarà ultimatum. Fino ad ora sono stati molto vicini ad Inzaghi, la situazione del club non è nemmeno troppo florida. Ovviamente, se continuerà a perdere, finirà nel mirino».