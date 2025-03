Inzaghi: «Arnautovic titolare? Ha sempre date garanzie; sfida non semplice: il Monza sa crearci difficoltà»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida dei nerazzurri contro il Monza

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter Monza. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

TUTTA L’ARGENTERIA PESANTE IN CAMPO OGGI? – «Beh, ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile per questa partita. C’è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam e vediamo… Ci aspetta una partita non semplice, il Monza in questi anni, e già nella partita d’andata, ci ha sempre creato difficoltà».

STAGIONE DIVERSA PER VIA DEGLI INFORTUNI – «In questo momento abbiamo delle difficoltà oggettive lì a sinistra. Si è adattato molto bene Bastoni a Rotterdam, stasera c’è il rientro di Carlos Augusto ma non giocando da 3 settimane ho preferito tenerlo inizialmente con me. Con così tante partite ci possono essere delle problematiche, sappiamo che adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di stasera. Poi ce ne saranno altre due e dopo la sosta, speriamo che possano rientrare altri giocatori che ci daranno una mano».

CHE GARANZIE DA ARNAUTOVIC IN PIU’ RISPETTO A CORREA E TAREMI? – «Arnautovic è uno dei 5 attaccanti, quando è stato chiamato in causa ci ha sempre dato il suo apporto. Stasera dovevo scegliere: Thuram sta convivendo con un problemino, Correa e Taremi quando sono stati chiamati in causa ci hanno dato una mano. All’inizio partono Lautaro e Arnautovic, poi a gara in corso vedremo» .

L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI – «Ci fa enormemente piacere, penso che questi ragazzi se lo meritano perché stanno facendo qualcosa di grande, è la 41esima partita e siamo al 9 di marzo. Quest’anno ci sarà anche il Mondiale per Club, siamo orgogliosi di competere su tutto e cercheremo di dare sempre il massimo anche e soprattutto per queste persone che vogliono il bene dell’Inter».