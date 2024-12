Inzaghi: «Faccio i loro complimenti, noi nel primo tempo ci ha penalizzato questa cosa; Thuram sta dando tanto e può ancora migliorare» - Calcio News 24

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Como a San Siro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Como. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

COMO – «Faccio loro i complimenti, sono venuti a fare un’ottima gara a San Siro, ma hanno trovato di fronte un’Inter super concentrata che ha concesso pochissimo. Nel primo tempo non siamo stati i soliti, il campo ci ha penalizzato perché stasera non è stato perfetto anche se so che ora lo rifaranno. Abbiamo fatto una partita matura, consapevole, contro un avversario che correva molto. Sapevamo che nel secondo tempo accelerando avremmo potuto cambiare la gara».

THURAM – «Ha lavorato bene, insieme ai suoi compagni, a me e a tutto lo staff. È un giocatore che si allena benissimo, che si è adattato subito ai nostri principi. Sa che deve continuare a migliorare, è un momento in cui ci sta dando tanto e deve continuare a farlo».

VEDE ANCORA FRATTESI ALL’INTER – «Assolutamente sì, poi nell’Inter come in tante altre squadre c’è concorrenza. Giovedì lui e Zielinski hanno fatto novanta minuti e hanno fatto benissimo, poi bisogna fare delle scelte per il bene dell’Inter. Lui e Taremi oggi hanno fatto sei minuti nel migliore dei modi, facendo quello che gli avevo chiesto. Devo alternare tutti i giocatori, stanno giocando tanto e non dobbiamo pensare a classifiche o tabelle».

LAUTARO A SECCO DI GOL – «È un momento, io sono stato attaccante e so che ci sono stati questi momenti. Lunedì a Roma è stato tra i più positivi, poi lui chiaramente vuole fare gol ma devono continuare in questo modo. Sia lui che Thuram lavorano come gli chiediamo noi: gli chiediamo tanto e stiamo cercando di cambiarli il più possibile, giovedì Arnautovic e Taremi hanno fatto lo stesso lavoro. Gli ho detto di stare sereno, è un momento così: l’anno scorso quando tirava faceva gol, ora non è fortunatissimo ma dovrebbe preoccuparsi se non creasse occasioni e invece anche stasera le ha avute».

PROGRAMMAZIONE PER IL CALENDARIO – «Stiamo cercando di alternare i giocatori, sappiamo che avremo il mondiale e nonostante questo abbiamo avuto qualche problemino. De Vrij non ha fatto la rifinitura ma stasera ha stretto i denti e ci ha dato una mano. L’obiettivo è portare tutti a stare bene per avere delle rotazioni, mentre Bastoni, Carlos Augusto e Dimarco stanno giocando tantissimo».