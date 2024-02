Iran Qatar: orario, dove vederla e probabili formazioni

Iran Qatar oggi in campo la semifinale della Coppa d’Asia: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 16.00 si giocherà la prima semifinale di Coppa d’Asia. L’Iran di Amir Ghalenoei affronterà il Qatar di Tintín Márquez. La squadra iraniana, considerata la favorita è arrivata in semifinale eliminando Siria e Giappone, ma quest’oggi non avrà a disposizione Taremi: l’attaccante del porto che piace all’Inter ha ricevuto una espulsione contro il Giappone e non sarà quindi della partita. Percorso più semplice per la nazione ospitante del torneo, che ha eliminato Palestina e Uzbekistan ai rigori. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Hajsafi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi; Azmoun.

QATAR (3-5-2): Barsham; Al-Rawi, Mukhtar, Mendes; Ro-Ro, Gaber, Fatehi, Al-Haydos, Muneer; Ali, Afif.

Iran Qatar: orario e dove vederla

La sfida si giocherà all'Al Thumama Stadium con calcio d'inizio alle ore 16 italiane e sarà visibile in streaming su Onefootball. Sarà possibile seguirla sull'App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.