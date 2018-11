Irlanda, ct Martin O’Neill rescinde il contratto: era in carica dal 2013 – FOTO

E’ terminata la storia d’amore che legava dal 2013 il ct Martin O’Neill alla Nazionale irlandese. Attraverso l’account Twitter, la Federcalcio della Repubblica d’Irlanda (Fai) ha postato una foto nella quale si dichiara l’ufficialità della separazione con il suo allenatore. La rescissione consensuale del contratto è stata causata dai risultati negativi che sono pervenuti in Nations League, competizione in cui l’Irlanda ha ottenuto solamente 2 punti chiudendo il girone all’ultimo posto. Con O’Neill, lascia la panchina dell’Irlanda anche il suo vice Roy Keane.

Sul sito ufficiale è poi comparsa una dedica da parte del Presidente della Federcalcio, Donal Conway: «Vorrei ringraziare Martin, Roy e il management team per il loro lavoro con la nazionale della Repubblica d’Irlanda negli ultimi cinque anni. Grazie a Martin O’Neil abbiamo vissuto delle serate indimenticabili. Su tutte la partecipazione ad Euro 2016 dove siamo riusciti anche a battere l’Italia e approdare agli ottavi di finale. Ma anche la vittoria contro i Campioni del Mondo della Germania, nel nostro girone di qualificazione ad Euro 2016, è stata indimenticabile. Auguro a lui e a tutto il suo team il meglio per il futuro».

