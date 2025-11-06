Isaksen, pronta la rinascita con la maglia della Lazio! Ora serve soltanto alzare il ritmo perché... - Calcio News 24

Lazio, Isaksen rinasce: il talento danese è la nuova arma di Sarri. Ecco la situazione attuale

La Lazio torna a sorridere grazie a Gustav Isaksen, il giovane talento danese che ha finalmente ritrovato fiducia e brillantezza. Dopo settimane di crescita costante, il gol realizzato contro il Cagliari ha rappresentato per lui una vera e propria liberazione, ma anche un segnale importante per tutta la squadra biancoceleste. La rete del numero 18 non è solo un gesto tecnico, ma il simbolo della rinascita di un giocatore in cui Maurizio Sarri ha sempre creduto profondamente.

La Lazio ritrova l’energia di Isaksen

Nelle ultime partite, Isaksen aveva già mostrato segnali di ripresa. Contro la Juventus, aveva sfiorato il gol con una prestazione di grande sacrificio, mentre a Pisa aveva dimostrato di essere in crescita sotto il profilo fisico e mentale, pur mancando di concretezza. Il gol al Cagliari ha finalmente spezzato il digiuno e ha restituito alla Lazio un attaccante capace di incidere con la sua velocità e imprevedibilità.

Sarri considera Isaksen una pedina chiave per il suo progetto tattico. Il danese interpreta perfettamente il ruolo di esterno offensivo nel 4-3-3 biancoceleste: sa puntare l’uomo, creare superiorità numerica e allungare le difese avversarie. Con il suo dinamismo e la sua freschezza atletica, rappresenta una delle risorse più importanti per dare nuova linfa al reparto offensivo della Lazio, che ha bisogno di ritrovare continuità in zona gol.

Lazio e Isaksen, una crescita parallela

La stagione di Isaksen non era iniziata nel migliore dei modi. Alcuni problemi fisici gli avevano impedito di svolgere una preparazione completa, costringendolo a rincorrere la condizione e a partire dietro nelle gerarchie. Al suo posto, Cancellieri aveva trovato spazio, ma l’infortunio dell’ex Verona ha permesso a Isaksen di tornare titolare. Da quel momento, il danese ha lavorato con costanza per riconquistare fiducia e minuti importanti.

Ora la Lazio può contare su un giocatore ritrovato, pronto a diventare protagonista nella seconda parte della stagione. L’obiettivo di Isaksen è quello di tornare ai livelli mostrati ai tempi di Baroni, quando stupì per continuità e freddezza sotto porta.

Il valore aggiunto per la Lazio

Per Sarri, il ritorno in forma di Isaksen è una notizia fondamentale: il tecnico può finalmente contare su un’arma in grado di cambiare ritmo e accendere le partite. Se il danese continuerà su questa strada, la Lazio potrà ritrovare non solo un giocatore decisivo, ma anche quella brillantezza offensiva che è sempre stata la chiave del gioco sarriano.

