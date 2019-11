Italia, Acerbi: «Contento per il gol. Chiellini un animale»

Il difensore dell’Italia Acerbi ha commentato la vittoria conquistata contro la Bosnia: «Abbiamo giocato una buona partita»

Francesco Acerbi è uno dei protagonisti della sfida contro la Bosnia, vinta dall’Italia per 3-0 con un gol del difensore azzurro. Queste le sue parole al termine della sfida: «È stata una partita difficile perché loro non avevano nulla da perdere. Abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma abbiamo giocato una buona partita. Sono contento per il gol».

«Ci sono squadre forti, ma vincere aiuta a vincere. Siamo un ottimo gruppo, giovane e di qualità. Giochiamo con serenità e convinzioni, poi vedremo. Chiellini è un animale. È fortissimo, lo aspettiamo perché abbiamo bisogno di lui. Io cerco comunque di farmi trovare pronto», ha concluso Acerbi ai microfoni di Rai Sport.