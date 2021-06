L’Italia si è allenata a Coverciano prima della partenza verso Londra, dove domani giocherà contro l’Austria

Giornata di vigilia per l’Italia in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria in programma domani sera a Wembley. Questa mattina, gli Azzurri sono scesi in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza direzione Londra.

Giorgio Chiellini, entrato in campo per primo per una seduta di stretching, si è allenato regolarmente con il gruppo. Sul terreno di gioco non si è visto Alessandro Florenzi, che quindi lavora ancora a parte per recuperare dall’infortunio.