Italia, a marzo amichevoli di lusso: Inghilterra e Francia possibili avversarie

Italia, gli azzurri a fine marzo hanno in programma due amichevoli per prepararsi al meglio all’Europeo del 2020

Giornata di match per l’Italia di mister Mancini che questa sera scenderà in campo contro l’Armenia al Renzo Barbera di Palermo. Con la qualificazione già in tasca gli azzurri pensano già al futuro e soprattutto alle amichevoli che si giocheranno a marzo come preparazione al torneo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la decisione dovrà essere presa prima del 30 novembre, giorno dei sorteggi a Bucarest. Per ora le soluzioni sono due: la prima più remunerativa in Qatar ma di difficile attuazione. Le squadre sarebbero Francia e Portogallo ma quest’ultima non vorrebbe rischiare di sfidare l’Italia sia in amichevole e poi ritrovarsela anche nei giorni. L’altra soluzione invece prevede una doppia sfida con Inghilterra e Francia che, essendo teste di serie nel sorteggio, di sicuro non troveranno la squadra di Mancini.