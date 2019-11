Qualificazioni Euro 2021, l’Italia Under 21 ospita l’Armenia a Catania: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Angelo Massimino di Catania, Italia e Armenia Under 21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2021. Nelle gare del Gruppo A gli azzurrini non hanno mai perso, a differenza degli armeni, che contano una sola vittoria in 5 gare.

Sintesi Italia Armenia U21 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 18:30.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Italia Armenia U21 0-0: risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Ranieri, Sala; Zanellato, Carraro, Locatelli; Kean, Pinamonti, Cutrone. All. Nicolato.

ARMENIA (4-1-4-1): Aslanyan; A.Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, E.Grigoryan; Geghamyan; Movsesyan, Bichakhchyan, Khamoyan, Melkonyan; Hovhannisyan. All. Lozano Flores.

ARBITRO: Frappart (Francia).