Italia Armenia Under 21: spiegato il motivo del ritardo del calcio d’inizio

Italia Armenia Under 21: il calcio d’inizio della gara, inizialmente previsto per le 18:30, non è ancora avvenuto. Ecco perchè

Italia–Armenia Under 21 non è ancora iniziata: il calcio d’inizio della gara era previsto per le 18:30, ma la partita non è ancora iniziata.

Il motivo? Le condizioni del campo dello stadio Massimino di Catania, dopo un furioso maltempo. In questo momento è in corso un sopralluogo per valutare le condizioni del campo: la gara è a rischio rinvio. A breve seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.