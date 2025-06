Italia, Donnarumma consola i compagni interisti: difficile gioire per quella Champions - Calcio News 24

Italia, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi arrivano in ritiro dopo la sconfitta in finale di Champions: la volontà è mettersi la delusione alle spalle

I quattro interisti reduci dalla delusione della finale di Champions persa contro il PSG – Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi – sono arrivati a Coverciano martedì sera per preparare la sfida dell’Italia contro la Norvegia. Nonostante il morale basso, si sono messi subito a disposizione di Spalletti, mostrando impegno e attaccamento alla maglia azzurra. Il c.t. li ha incontrati individualmente per sostenerli e verificarne soprattutto la tenuta psicologica, ricevendo rassicurazioni sulla loro volontà di scendere in campo già a Oslo. Anche il presidente Gravina ha voluto far sentire la sua vicinanza con gesti affettuosi, consapevole del momento difficile. Intanto Donnarumma, che quella coppa l’ha vinta, ha raccontato di aver faticato a godersi il successo proprio per l’amicizia che lo lega ai compagni sconfitti.

Per ora, nessuno dei quattro ha parlato pubblicamente: l’obiettivo è rispondere sul campo e provare a cancellare l’amarezza con una buona prestazione in Nazionale. L’argomento Champions rimane un tabù, e tutti stanno cercando di voltare pagina in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione con l’Inter, che si aprirà anche con il nodo allenatore ancora da sciogliere. Il calcio impone di reagire in fretta, ma l’eco della sconfitta è ancora forte: dopo la delusione di Istanbul 2023, speravano in una rivincita che invece si è trasformata in un’altra notte da dimenticare.