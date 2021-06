Italia, Belotti o Immobile in avanti: Mancini deve decidere

In vista dell’inizio dell’Europeo, Mancini non ha ancora scelto il suo centravanti titolare tra Belotti e Immobile

L’Italia di Roberto Mancini è una cooperativa del gol. Non ha il grande centravanti che segna a valanga, ma un gruppo che va in rete: sono infatti 30 i calciatori che hanno timbrato il cartellino nei 75 gol segnati dagli Azzurri. Il “9” della Nazionale all’Europeo, il c.t. dovrà sceglierlo tra Belotti e Immobile, ma la decisione è ancora molto in dubbio.

Entrambi infatti non rappresentano il prototipo dell’attaccante di Mancini (Raspadori), ma è quello che ha da offrire al momento il nostro calcio. E per prendere una decisione più o meno definitiva, il commissario tecnico della nostra Nazionale si rifarà, secondo La Gazzetta dello Sport, a quanto i due faranno venerdì nell’amichevole contro la Repubblica Ceca: chi farà meglio, si conquisterà la maglia da titolare per l’esordio a Euro 2020 contro la Turchia.