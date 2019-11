Italia, Chiesa: «Contento per il primo gol. Europeo? Mi sento bene»

L’esterno dell’Italia Chiesa è intervenuto al termine della sfida contro l’Armenia, vinta per 9-1 dagli azzurri

Federico Chiesa ha parlato al termine della partita contro l’Armenia: «Sono contento per il primo gol in nazionale. Siamo un gruppo fantastico, Mancini ci ripete che siamo forti e in futuro possiamo dare tanto».

«Chi mi conosce sa come sono. Non mi interessa degli altri. Europeo? Mi sento bene, ma c’è ancora molto da fare per guadagnarselo», ha concluso l’esterno dell’Italia ai microfoni di Rai Sport.